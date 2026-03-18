Si dice d una prova sportiva mediocre

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dice d una prova sportiva mediocre' è 'Opaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPACA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice d una prova sportiva mediocre" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice d una prova sportiva mediocre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Opaca? Una prova sportiva che si distingue per risultati poco brillanti e prestazioni al di sotto delle aspettative viene comunemente descritta come opaca. Questo aggettivo richiama l'immagine di qualcosa privo di lucentezza, di vivacità o di entusiasmo, riflettendo la mancanza di slancio e di energia nel rendimento dell'atleta. La parola si collega quindi direttamente a un'esperienza sportiva che non riesce a catturare l'attenzione o a suscitare emozioni, risultando insipida e senza particolare valore.

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Si dice d una prova sportiva mediocre nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Opaca

La soluzione associata alla definizione "Si dice d una prova sportiva mediocre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice d una prova sportiva mediocre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Opaca:

O Otranto P Padova A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice d una prova sportiva mediocre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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