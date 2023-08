Si dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Si dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti

le società sportive, essendo nel 1959 state suddivise dalla federazione italiana giuoco calcio in professionisti, semipro e dilettanti, disputarono... Titolo. open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti : dice; competizione; sportiva; aperta; professionisti; dilettanti; Il codice alfanumerico del conto corrente; Si dice per mandare via qualcuno sciò; Si dice di artista imitativo e dai triti stilemi; Si dice si debba farlo per credere; Indice borsistico di riferimenti di Milano; Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva; competizione fra cow-boy; Slitta da competizione ; Natante da competizione ; competizione fra cow boy; La Paola che ha condotto La domenica sportiva ; Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva ; Lo dimostra chi sa perdere sportiva mente; Si stabilisce con una grande performance sportiva ; Appassionata sportiva ; L espressione di due punti e parentesi aperta ; Agiscono aperta mente; aperta in mezzo; Totalmente aperta ; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; Medici professionisti delle cure; Condivisione degli spazi lavorativi tra professionisti ; Li intascano i professionisti ; Registro per professionisti ; professionisti esperti in materia finanziaria e tributaria; Un torneo sportivo per professionisti e dilettanti ; Campionato dilettanti stico superiore all Eccellenza; Mediocri calciatori dilettanti ; In un programma tv vi andavano i dilettanti ; Torneo sportivo per professionisti e dilettanti ;

Cerca altre Definizioni