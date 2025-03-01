Saint : vi giocò Platini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Saint : vi giocò Platini' è 'Étienne'.

SOLUZIONE: ÉTIENNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Saint : vi giocò Platini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Saint : vi giocò Platini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Étienne? Étienne è un nome proprio francese molto diffuso, spesso associato a persone di grande talento e passione. La sua presenza nel mondo dello sport, in particolare nel calcio, ha lasciato un segno indelebile grazie a giocatori che hanno saputo distinguersi per abilità e leadership. Ricorda figure di spicco che hanno contribuito a far crescere lo sport e a ispirare nuove generazioni di appassionati. La storia di Étienne si intreccia con momenti di gloria e dedizione.

Quando la definizione "Saint : vi giocò Platini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Saint : vi giocò Platini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Étienne:

É - T Torino I Imola E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Saint : vi giocò Platini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

