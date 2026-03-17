Viene usato per auscultare

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Viene usato per auscultare' è 'Stetoscopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STETOSCOPIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viene usato per auscultare" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene usato per auscultare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Stetoscopio? Il stetoscopio è uno strumento utilizzato dai medici e dagli operatori sanitari per ascoltare i suoni interni del corpo umano. Attraverso il suo ausculto, è possibile monitorare i battiti del cuore, i suoni respiratori e altri rumori vitali. Questa apparecchiatura permette di valutare lo stato di salute di un paziente in modo rapido e non invasivo. La precisione dell'esame dipende dalla qualità dello strumento e dalla competenza dell'operatore.

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Viene usato per auscultare nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Stetoscopio

La soluzione associata alla definizione "Viene usato per auscultare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene usato per auscultare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Stetoscopio:

S Savona T Torino E Empoli T Torino O Otranto S Savona C Como O Otranto P Padova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene usato per auscultare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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