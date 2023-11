La definizione e la soluzione di: È usato per auscultare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STETOSCOPIO

Significato/Curiosita : E usato per auscultare

Ascoltare è verbo transitivo. la parola ascolto nasce in italiano come derivato del verbo ascoltare, che proviene a sua volta dal latino "auscultare", cioè... Ascoltareverbo transitivo. la parola ascolto nasce in italiano come derivato del verbo ascoltare, che proviene a sua volta dal latino "", cioè... Lo stetofonendoscopio, detto comunemente fonendoscopio o anche stetoscopio, è uno strumento utilizzato in campo sanitario, per sentire i rumori dei visceri addominali e toracici. Lo scopo principale è di trasmettere senza attenuazioni i fenomeni acustici rilevanti, isolando l'area di interesse. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È usato per auscultare : usato; auscultare; Gas nobile usato per gonfiare i dirigibili; Locuzione che fa subito pensare al mercato dell usato ; Minerale usato nelle smalterie; Metodo usato da Socrate per indurre gli interlocutori a rivelare i loro pensieri; Il laccio usato nei prelievi di sangue; L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore; L usa il medico per auscultare i battiti; Il medico lo usa per auscultare ; Il sistema per auscultare e visitare ammalati molto lontani;

