Viene usato come disinfettante e antipiretico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene usato come disinfettante e antipiretico.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : ACETO DEI SETTE LADRI

Significato/Curiosita : Viene usato come disinfettante e antipiretico

Anticatarrale e antipiretico, viene tuttora utilizzato in endodonzia come disinfettante nelle otturazioni provvisorie. i creosoti vengono utilizzati come: conservante... L'aceto dei quattro ladri (o ladroni, noto anche come aceto marsigliese, rimedio di marsiglia, aceto profilattico, talvolta anche aceto dei sette ladri)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

