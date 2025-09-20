C è chi lo prende macchiato

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è chi lo prende macchiato' è 'Caffè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAFFÈ

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Perché la soluzione è Caffè? Il caffè è una bevanda molto apprezzata a livello internazionale, conosciuta per il suo aroma intenso e il suo sapore caratteristico. La sua preparazione coinvolge chicchi tostati e macinati finemente, che vengono poi infusi con acqua calda. La parola caffè si collega alla definizione in quanto si riferisce a chi lo consuma o lo prende macchiato, spesso in modo casuale o quotidiano. La sua diffusione e il modo di berlo variano da cultura a cultura.

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C è chi lo prende macchiato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Caffè

In presenza della definizione "C è chi lo prende macchiato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caffè'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: C è chi lo prende macchiato
  • Risposta: CAFFÈ
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: È

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
F Firenze
F Firenze
È -

La soluzione 'Caffè' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è chi lo prende macchiato". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con prende: Un cordone che prende fuoco 

Con macchiato: L arlecchino ha il pelo macchiato 