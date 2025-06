Lo esporta il Brasile nei cruciverba: la soluzione è Caffè

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo esporta il Brasile' è 'Caffè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAFFÈ

Curiosità e Significato di "Caffè"

La parola Caffè è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caffè.

Perché la soluzione è Caffè? Il Brasile è famoso in tutto il mondo per la produzione di caffè, che rappresenta una parte importante della sua economia e cultura. Questo paese è il maggior esportatore di caffè al mondo, offrendo diverse varietà di chicchi che conquistano i palati di molti. Il caffè non è solo una bevanda, ma un vero e proprio simbolo di convivialità e tradizione brasiliana.

Un alternativa estiva all espressoAl bar c è chi lo ordina ristretto e chi correttoAnche se è perfetto alcuni lo correggono comunqueLo esporta lo Sri LankaLo smeraldo del BrasileLo Stato del Brasile con capitale Macapá

Come si scrive la soluzione Caffè

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo esporta il Brasile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

F Firenze

F Firenze

È -

