Adoperano i grimaldelli

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Adoperano i grimaldelli' è 'Scassinatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCASSINATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Adoperano i grimaldelli" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Adoperano i grimaldelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scassinatori? Gli scassinatori sono professionisti specializzati nell’aprire serrature e lucchetti senza l’uso delle chiavi, adoperando strumenti come i grimaldelli. Questi strumenti consentono di manipolare i meccanismi di chiusura per ottenere l’apertura desiderata, spesso in modo invisibile o rapido. La loro abilità consiste nel conoscere dettagliatamente il funzionamento di vari sistemi di sicurezza, permettendo loro di superare le barriere di protezione. La loro presenza si associa spesso a situazioni di furto o di interventi di emergenza.

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Adoperano i grimaldelli nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scassinatori

Se la definizione "Adoperano i grimaldelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Adoperano i grimaldelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Scassinatori:

S Savona C Como A Ancona S Savona S Savona I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Adoperano i grimaldelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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