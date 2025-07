Fanno saltare le serrature nei cruciverba: la soluzione è Scassinatori

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Fanno saltare le serrature' è 'Scassinatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCASSINATORI

Curiosità e Significato di Scassinatori

Vuoi sapere di più su Scassinatori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Scassinatori.

Perché la soluzione è Scassinatori? Scassinatori sono persone che, con strumenti specializzati, forzano serrature e chiavi, spesso per entrare in proprietà senza permesso. Sono noti per far saltare le serrature, ovvero sbloccarle o romperle senza chiavi, spesso in contesti di furto o furti. Questa figura rappresenta l'arte del scasso, un mestiere pericoloso e spesso illegale.

Come si scrive la soluzione Scassinatori

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fanno saltare le serrature", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A D R O P V O E N E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROVA DEL NOVE" PROVA DEL NOVE

