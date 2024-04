La Soluzione ♚ La adoperano i disegnatori La definizione e la soluzione di 17 lettere: La adoperano i disegnatori. CARTA MILLIMETRATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su la adoperano i disegnatori: Il termine carta millimetrata, carta a griglia o carta a quadretti è una tipologia di carta stampata con linee sottili che formano una griglia regolare. Le linee sono spesso usate come guide per tracciare funzioni matematiche o dati sperimentali e disegnare grafici bidimensionali. Si trova comunemente nell'ambito degli studi di matematica e ingegneria e nei quaderni utilizzati per i laboratori. La carta millimetrata è disponibile in carta sfusa o assemblata in confezioni. Altre Definizioni con carta millimetrata; adoperano; disegnatori; Adoperano l impastatrice; Adoperano carriole; Le adoperano i marmisti; Servono ai disegnatori; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La adoperano i disegnatori

CARTA MILLIMETRATA

C

A

R

T

A

M

I

L

L

I

M

E

T

R

A

T

A

Lae verificata di 17 lettere per risolvere 'La adoperano i disegnatori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.