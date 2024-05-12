I disegnatori le adoperano per fissare

SOLUZIONE: PUNTINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I disegnatori le adoperano per fissare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I disegnatori le adoperano per fissare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Puntine? Le puntine sono strumenti utilizzati dai disegnatori per fissare temporaneamente fogli o schizzi sulla superficie di lavoro, permettendo di mantenere tutto in posizione durante l'elaborazione dell'opera. Sono piccole e appuntite, ideali per assicurare i dettagli senza danneggiare i materiali. Utilizzate anche in ufficio o in ambito creativo, facilitano l'assemblaggio di progetti e la precisione nelle fasi di lavoro.

Quando la definizione "I disegnatori le adoperano per fissare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I disegnatori le adoperano per fissare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Puntine:

P Padova U Udine N Napoli T Torino I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I disegnatori le adoperano per fissare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

