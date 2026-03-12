Posizione intermedia della leva del cambio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Posizione intermedia della leva del cambio' è 'Folle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOLLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Posizione intermedia della leva del cambio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Posizione intermedia della leva del cambio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Folle? La voce chiamata folle rappresenta la posizione intermedia della leva del cambio, che permette all’auto di rimanere senza trasmettere potenza alle ruote. In questa posizione, il motore è disinserito e il veicolo non avanza né indietro, garantendo sicurezza durante le operazioni di parcheggio o in attesa. La posizione folle è fondamentale per evitare movimenti accidentali e facilitare il controllo del veicolo quando si desidera mantenerlo fermo senza spegnere il motore.

Se la definizione "Posizione intermedia della leva del cambio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Posizione intermedia della leva del cambio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Folle:

F Firenze O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Posizione intermedia della leva del cambio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

