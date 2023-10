Si selezionano con la leva del cambio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si selezionano con la leva del cambio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARCE

Significato/Curiosita : Si selezionano con la leva del cambio

Alla leva sono indicate con delle lettere, le funzioni svolte dal cambio automatico. queste sono p, r, n, e d. spostando la leva in posizione p, si attiva... Disambiguazione – se stai cercando il concetto generale, non il caso specifico delle marce naziste, vedi marcia della morte. questa voce o sezione sull'argomento nazismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

