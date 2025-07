Una posizione della leva del cambio nei cruciverba: la soluzione è Folle

FOLLE

Curiosità e Significato di Folle

Perché la soluzione è Folle? FOLLE indica la posizione della leva del cambio di un'auto quando questa è inserita in modo che il motore possa essere avviato senza coinvolgere una marcia. È una modalità di sicurezza, simile alla posizione parcheggio, che permette di accendere il veicolo senza muoverlo. In sostanza, è la posizione di inattività del cambio, fondamentale per avviare e spegnere correttamente l'auto.

