La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In base a esso si misura la longitudine' è 'Meridiano Zero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERIDIANO ZERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In base a esso si misura la longitudine" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In base a esso si misura la longitudine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Meridiano Zero? Il meridiano zero rappresenta il punto di riferimento utilizzato per determinare la posizione longitudinale di un luogo sulla Terra. Questa linea immaginaria attraversa il punto di Greenwich, vicino a Londra, ed è fondamentale per stabilire le coordinate geografiche. La sua importanza risiede nella capacità di dividere il pianeta in emisferi orientale e occidentale. La misurazione della longitudine si basa sulla distanza rispetto a questa linea, permettendo di navigare e geolocalizzare con precisione.

Per risolvere la definizione "In base a esso si misura la longitudine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In base a esso si misura la longitudine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Meridiano Zero:

M Milano E Empoli R Roma I Imola D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli O Otranto Z Zara E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In base a esso si misura la longitudine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

