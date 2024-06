Gemme di color unghia

: Così come gli acidi aldonici e aldarici, gli acidi uronici sono derivati carboidratici noti come "zuccheri acidi". Gli acidi uronici (chiamati in passato acidi glucuronici) sono acidi monocarbossilici derivati dall'ossidazione a gruppo carbossilico del gruppo terminale -CH2OH (in posizione C6) degli aldosi. Il gruppo carbonilico iniziale dello zucchero, in posizione C1, non è quindi coinvolto nel processo di ossidazione sopra descritto.

Italiano: Sostantivo: onice ( approfondimento) f sing (pl.: onici) . (mineralogia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ò | ni | ce. Pronuncia: IPA: /'nite/ . Etimologia / Derivazione: dal latino onyx onychisìe dal greco cioè "unghia" .