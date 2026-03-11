L osso tra la clavicola e l omero

Home / Soluzioni Cruciverba / L osso tra la clavicola e l omero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L osso tra la clavicola e l omero' è 'Scapola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAPOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L osso tra la clavicola e l omero" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L osso tra la clavicola e l omero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scapola? La scapola è un osso piatto e di forma triangolare che si trova nella parte superiore della schiena, collegando l'omero alla clavicola. La sua funzione principale è quella di offrire supporto e stabilità alla spalla, consentendo movimenti fluidi del braccio. Si articola con la clavicola anteriormente e con l'omero posteriormente, formando parte dell'articolatura della spalla. La scapola è fondamentale per la mobilità e la performance del braccio, contribuendo alla sua ampia gamma di movimenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L osso tra la clavicola e l omero nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scapola

Questa pagina è dedicata alla definizione "L osso tra la clavicola e l omero" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L osso tra la clavicola e l omero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scapola:

S Savona C Como A Ancona P Padova O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L osso tra la clavicola e l omero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L osso piatto della spallaUna delle ossa piane del corpo umanoOsso che forma l impalcatura della spallaComprende la clavicola, la scapola e l omeroTroia ai tempi di OmeroUn osso del bacinoUn pezzo d ossoL osso con la tibia