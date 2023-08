Un osso del bacino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un osso del bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACRO

Significato/Curiosita : Un osso del bacino

Testa del femore (il primo osso dell'arto inferiore). nel bacino è possibile distinguere due regioni: il grande bacino superiormente e il piccolo bacino nella... sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico-religioso e antropologico che indica una categoria di attributi e realtà che si aggiungono o significano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

