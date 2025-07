Comprende la clavicola, la scapola e l omero nei cruciverba: la soluzione è Spalla

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comprende la clavicola, la scapola e l omero' è 'Spalla'.

SPALLA

Curiosità e Significato di Spalla

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spalla più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spalla.

Perché la soluzione è Spalla? La spalla è l'articolazione che collega il braccio al corpo, consentendo movimenti come sollevare, ruotare e abbassare il braccio. È formata principalmente dalla clavicola, dalla scapola e dall'omero, e permette di svolgere molte attività quotidiane con agilità e precisione. Una parte fondamentale per la mobilità e la flessibilità del corpo, la spalla è essenziale per molte azioni quotidiane e sportive.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La formano scapola e clavicolaComprende il CanadaTroia ai tempi di OmeroComprende tu e luiIl pronome che ci comprende

Come si scrive la soluzione Spalla

La definizione "Comprende la clavicola, la scapola e l omero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R S S E R A M F I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOFFERMARSI" SOFFERMARSI

