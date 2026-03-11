Larghi tegami

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Larghi tegami' è 'Teglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEGLIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Larghi tegami" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Larghi tegami". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Teglie? Le teglie sono recipienti generalmente di forma rettangolare o quadrata, utilizzati in cucina per cuocere e presentare piatti diversi. La loro caratteristica principale è la capacità di contenere alimenti durante la cottura, permettendo una distribuzione uniforme del calore. Spesso sono realizzate in materiali resistenti come metallo, vetro o ceramica. La loro versatilità le rende ideali per preparare dolci, sformati e altri piatti che richiedono una cottura in forno. Sono considerate larghi tegami utili in cucina.

Larghi tegami nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Teglie

Questa pagina è dedicata alla definizione "Larghi tegami" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Larghi tegami" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Teglie:

T Torino E Empoli G Genova L Livorno I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Larghi tegami" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

