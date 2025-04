Non larghi di borsa - Soluzione Cruciverba: Tirati

TIRATI

Lo sapevi che... Lenin: Lenin (letto /'lnin/ o più raramente /'ljnin/; in russo , ['lenn]), pseudonimo di Vladimir Il'ic Ul'janov () (in russo ; Simbirsk, 22 aprile 1870, 10 aprile del calendario giuliano – Gorki, 21 gennaio 1924), è stato un rivoluzionario, politico, filosofo e scrittore russo, poi sovietico, talvolta menzionato come Vladimir Lenin o come Nikolaj Lenin.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.