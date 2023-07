Quelli nautici sono più larghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli nautici sono più larghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosità : Quelli nautici sono più larghi

Quelli nautici, che si riferiscono a vestiti o accessori per attività legate all'acqua, tendono ad essere più larghi per favorire la comodità e la libertà di movimento. Questa caratteristica è particolarmente importante nelle attività nautiche, come la vela, il surf o il nuoto, dove è essenziale avere abbigliamento che consenta di muoversi agevolmente. Gli indumenti nautici sono spesso realizzati con materiali leggeri e traspiranti per permettere di asciugarsi rapidamente. D'altra parte, gli sci, essendo uno sport invernale, richiedono abbigliamento più aderente e funzionale per garantire protezione dal freddo e supporto durante l'attività. La differenza di taglio tra l'abbigliamento nautico e quello da sci è quindi dovuta alle esigenze specifiche delle rispettive attività.

