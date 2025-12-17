Vi si cimenta la Brignone

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si cimenta la Brignone

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Vi si cimenta la Brignone' è 'Slalom Gigante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLALOM GIGANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si cimenta la Brignone" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si cimenta la Brignone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si cimenta la Brignone nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Slalom Gigante

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi si cimenta la Brignone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si cimenta la Brignone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Slalom Gigante:

S Savona L Livorno A Ancona L Livorno O Otranto M Milano G Genova I Imola G Genova A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si cimenta la Brignone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La specialità di Marco OdermattVi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia LucernaVi si consuma molta farinaVi si può servire la macedonia in tavola