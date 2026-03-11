Un verbo coniugato dalla valanga

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo coniugato dalla valanga' è 'Rotolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTOLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un verbo coniugato dalla valanga" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verbo coniugato dalla valanga". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rotolare? Rotolare è un verbo che descrive l'azione di un oggetto che si muove rotolando, spesso lungo una superficie curva o irregolare. La sua origine deriva dal modo in cui si comporta un oggetto che cade o si muove con un movimento continuo e fluido, come una palla o un sasso. Questa parola è spesso usata per indicare il movimento di qualcosa che si sposta senza interruzioni, mantenendo una traiettoria costante e naturale. La sua coniugazione segue le regole dei verbi regolari della prima coniugazione.

Se la definizione "Un verbo coniugato dalla valanga" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verbo coniugato dalla valanga" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rotolare:

R Roma O Otranto T Torino O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verbo coniugato dalla valanga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

