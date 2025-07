Verbo coniugato dai mosconi nei cruciverba: la soluzione è Ronzare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Verbo coniugato dai mosconi' è 'Ronzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RONZARE

Curiosità e Significato di Ronzare

Vuoi sapere di più su Ronzare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere

Perché la soluzione è Ronzare? Ronzare significa emettere un suono continuo e leggero, come quello di un insetto o di un apparecchio elettronico in funzione. È il rumore costante che può essere percepito nelle orecchie o intorno a noi, spesso associato al ronzio di mosche o zanzare. Un termine quotidiano che descrive un suono persistente, presente nella vita di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Ronzare

Hai davanti la definizione "Verbo coniugato dai mosconi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

N Napoli

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

Scopri definizioni su "BIETOLONE" BIETOLONE

