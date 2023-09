Verbo coniugato dall operoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo coniugato dall operoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGIRE

Significato/Curiosita : Verbo coniugato dall operoso

L'agenzia italiana per la risposta alle emergenze (agire), era un'organizzazione umanitaria nata nel maggio 2007, e chiusa nel 2019 che raggruppava alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

