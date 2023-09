Verbo coniugato dal giardiniere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo coniugato dal giardiniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISERBARE

Significato/Curiosita : Verbo coniugato dal giardiniere

Di tipo v2, cioè il verbo coniugato occupa la seconda posizione nella frase principale. l'ordine delle parole è svo (soggetto, verbo, oggetto) nelle frasi... Diserbo chimico. il diserbo meccanico che prevede delle macchine per diserbare i terreni infestati, è composto da due tipi di macchine: la sarchiatrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

