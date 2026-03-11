Estremamente grandi

SOLUZIONE: ENORMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Estremamente grandi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Estremamente grandi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Enormi? La parola ENORMI descrive qualcosa di dimensioni straordinariamente grandi, che supera di gran lunga la norma. Quando si parla di oggetti o fenomeni ENORMI, si fa riferimento a elementi che dominano lo spazio circostante per la loro mole o portata. Questa caratteristica si applica a varie situazioni, come le strutture naturali o artificiali, che si distinguono per una presenza imponente. La percezione di qualcosa ENORME spesso suscita ammirazione o timore, segno della loro straordinarietà.

Estremamente grandi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Enormi

La definizione "Estremamente grandi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Estremamente grandi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Enormi:

E Empoli N Napoli O Otranto R Roma M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Estremamente grandi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

