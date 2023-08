La forza che fa cadere i corpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forza che fa cadere i corpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRAVITÀ

La "gravità" è una forza fondamentale che attrae i corpi verso il centro della Terra o verso altri oggetti massicci nello spazio. Questo fenomeno è responsabile della caduta di oggetti e della loro stabilità sulla superficie terrestre. La gravità agisce in base alla massa degli oggetti e alla loro distanza reciproca, ed è responsabile anche del movimento dei pianeti attorno al sole e di altri fenomeni celesti. La teoria della gravità di Newton ha rivoluzionato la comprensione del mondo fisico e ha svolto un ruolo chiave nella fisica moderna, influenzando il nostro modo di percepire l'universo e le leggi che lo governano.

