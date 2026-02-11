La stagione del foliage

Home / Soluzioni Cruciverba / La stagione del foliage

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La stagione del foliage' è 'Autunno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTUNNO

Perché la soluzione è Autunno? L'autunno è il periodo dell'anno in cui le foglie degli alberi cambiano colore, creando paesaggi suggestivi di tonalità calde e vivaci. È una stagione di transizione tra l'estate e l'inverno, caratterizzata da temperature più fresche e giornate più corte. Questo momento dell'anno invita a passeggiate tra foglie cadute e a raccogliere i frutti maturi della terra. Un periodo di bellezza effimera che celebra il ciclo della natura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La stagione del foliage" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stagione del foliage". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La stagione del foliage nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Autunno

La soluzione associata alla definizione "La stagione del foliage" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stagione del foliage" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Autunno:

A Ancona U Udine T Torino U Udine N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stagione del foliage" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La stagione di ottobreLa stagione con nocciole, zucche e castagneDopo l estateLa stagione del risveglioCon la brutta stagione ha il negozio pienoFine di stagioneRelativa alla bella stagioneLe stagioni dei foliage