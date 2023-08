Se è figurata non fa cadere ma incoraggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è figurata non fa cadere ma incoraggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPINTA

Significato/Curiosita : Se e figurata non fa cadere ma incoraggia

1640, non solo lo ripudia - cosa in sé lecita e comprensibile quale esito di un approfondimento teorico - ma nega l'evidenza, sostenendo di non averlo... con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. un esempio è la spinta idrostatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

