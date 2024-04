La definizione e la soluzione di 10 lettere: Serve dal 1 gennaio fino al 31 dicembre. CALENDARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il calendario è un sistema adottato dall'uomo per suddividere, calcolare e identificare precisi periodi di tempo. Questi periodi, suddivisi generalmente in giorni, costituiscono le date del calendario. Il termine calendario identifica inoltre lo strumento materiale utilizzato per illustrare tale sistema di calcolo cronologico (ad esempio, un calendario a muro o da scrivania). Più in generale, il termine calendario è anche usato per denotare una lista di eventi stabiliti o pianificati in maniera dettagliata.

calendario ( approfondimento) m sing (pl.: calendari)

(astronomia) elenco di date, generalmente annuale, che regola un determinato periodo di tempo. Utilizzato sin dall'antichità per scandire il tempo, il calendario odierno è formato da mesi, settimane e giorni

Sillabazione

ca | len | dà | rio

Pronuncia

IPA: /kalen'darjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino calendarium ovvero "libro delle calende"

Sinonimi

almanacco, diario, lunario,

effemeride

( per estensione ) agenda, diario, programma, scadenzario

agenda, diario, programma, scadenzario ( per estensione ) (di un'attività) programmazione

programmazione anno, computo, datazione

Parole derivate

calendarista, calendarizzare

Alterati

(diminutivo) calendarietto

