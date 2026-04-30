Comprende le isole Marshall e le Marianne
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Comprende le isole Marshall e le Marianne' è 'Micronesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MICRONESIA
Perché la soluzione è Micronesia? La Micronesia è una regione geografica dell’Oceano Pacifico che include diverse isole sparse tra le isole Marshall e le Marianne. Questa vasta area comprende numerose isole con caratteristiche culturali e naturali uniche, spesso caratterizzate da ambienti tropicali e comunità tradizionali. La sua posizione strategica ha influenzato la storia e gli scambi tra le popolazioni insulari, creando un mosaico di culture e tradizioni. La presenza di molte isole rende la Micronesia un insieme complesso e affascinante di territori insulari.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende le isole Marshall e le Marianne". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Comprende le isole Marshall e le Marianne nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Micronesia
Se la definizione "Comprende le isole Marshall e le Marianne" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende le isole Marshall e le Marianne" conferma che la soluzione 'Micronesia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Micronesia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende le isole Marshall e le Marianne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Micronesia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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