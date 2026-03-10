Manca al disoccupato

Home / Soluzioni Cruciverba / Manca al disoccupato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Manca al disoccupato' è 'Lavoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Manca al disoccupato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Manca al disoccupato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lavoro? Il concetto si riferisce alla condizione di chi non ha un’occupazione stabile e cerca attivamente un impiego. Questa situazione può essere causata da vari fattori, come la crisi economica, la mancanza di qualifiche adeguate o cambiamenti nel mercato del lavoro. La mancanza di un’attività lavorativa influisce sulla stabilità finanziaria e sulla qualità della vita delle persone coinvolte. La ricerca di nuove opportunità rappresenta spesso una sfida importante per chi si trova in questa condizione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Manca al disoccupato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lavoro

La soluzione associata alla definizione "Manca al disoccupato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Manca al disoccupato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lavoro:

L Livorno A Ancona V Venezia O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Manca al disoccupato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Secondo un popolare detto nobilita l uomoHa nel proprio organico almeno un dipendente subordinatoPrestazione che si affittaNon manca al diplomaticoManca al vanitosoManca al principianteManca al sempliciottoManca al discorso di un pazzo