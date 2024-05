Non manca al diplomatico

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il tatto (o sensibilità tattile) è il senso che rende l'uomo e gli animali capaci di rilevare con una straordinaria precisione la presenza di stimoli dovuti al contatto della superficie cutanea con oggetti esterni. I meccanismi con cui la sensibilità tattile si realizza sono in buona sostanza uguali in tutti i mammiferi, compreso l'uomo, al quale più specificamente si riferiscono i dettagli di seguito. Il tatto è un senso complesso, diffuso su un'ampia superficie corporea. Ogni centimetro quadrato di pelle possiede circa 130 recettori tattili, suddivisi in 5 tipi, che danno le seguenti sensazioni: freddo, caldo, tatto (cellule di Merkel, corpuscoli di Ruffini e corpuscoli di Meissner), variazione di pressione (corpuscoli del Pacini) e dolore.

tatto ( approfondimento) m inv

(biologia) (fisiologia) rilevazione di stimoli provenienti da oggetti esterni a contatto con la pelle (senso figurato) delicatezza o discrezione nelle interazioni sociali, volta ad evitare di offendere e/o di nuocere agli altri

Sillabazione

tàt | to

Pronuncia

IPA: /'tatto/

Etimologia / Derivazione

dal latino tactus che deriva da tangere cioè "toccare"

Citazione

Sinonimi

tattilità

( senso figurato ) accortezza, cautela, delicatezza, diplomazia, discrezione, finezza, garbo, gentilezza, prudenza, sensibilità

accortezza, cautela, delicatezza, diplomazia, discrezione, finezza, garbo, gentilezza, prudenza, sensibilità (senso figurato) riguardo, savoir-faire, educazione, senno, giudizio, criterio, accortezza, avvedutezza

Contrari

maleducazione, imprudenza, insensibilità, rozzezza , scortesia, sgarbo

indelicatezza, villania

Termini correlati

(per estensione) gaffe

Parole derivate

tattile, tattilità

Proverbi e modi di dire