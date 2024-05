Colma il serbatoio

: Pieno formato (o formato pieno, o formato intero; in inglese full-frame o FF ) è una denominazione fotografica del nuovo millennio, per indicare quei sensori digitali con dimensione pari a circa 36 × 24 mm (ovvero, il formato Leica 24x36, usato su pellicola da 35 mm), con rapporto d'aspetto 3:2 e diagonale ~ 43 mm, spesso denominato commercialmente anche FX. Il termine 'full-frame' è relativo al significato di fotogramma completo o intero, in contrapposizione a quello ritagliato (cropped ) dei sensori digitali APS-C che furono prodotti prima (nell'ultima decade del primo millennio), sempre con aspetto 3:2, ma con dimensioni più simili a 24×16 mm, tipo 23×15 mm o 22×15 mm, ecc e quindi con fattore di crop 1,5× o 1,6× (o APS-H con crop 1,3×).

Italiano: Aggettivo: pieno m sing . che è talmente saturo da non poter contenere niente altro. (araldica) attributo araldico che si applica allo scudo tutto di uno smalto (ivi comprese le pellicce); talora si usa anche per le pezze o le figure di uno smalto solo. (araldica) attributo araldico che si applica allo stemma senza brisure (terminologia prevalente nell'araldica francese). Sostantivo: pieno .