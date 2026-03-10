È il reciproco del seno in trigonometria

SOLUZIONE: COSECANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È il reciproco del seno in trigonometria" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È il reciproco del seno in trigonometria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cosecante? La cosecante è una funzione trigonometrica che rappresenta il rapporto tra l’ipotenusa e il cateto opposto di un triangolo rettangolo. Essa si utilizza per risolvere problemi legati agli angoli e alle lunghezze dei lati del triangolo. La sua natura è strettamente collegata a quella del seno, in quanto rappresenta il reciproco di quest’ultimo. La comprensione di questa funzione permette di affrontare con facilità molte applicazioni matematiche e scientifiche.

In presenza della definizione "È il reciproco del seno in trigonometria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È il reciproco del seno in trigonometria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cosecante:

C Como O Otranto S Savona E Empoli C Como A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È il reciproco del seno in trigonometria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

