La Soluzione ♚ Funzione trigonometrica inversa La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COSECANTE .

Significato della soluzione per: Funzione trigonometrica inversa In trigonometria la cosecante è una funzione definita come il reciproco del seno e indicata solitamente con la notazione csc: csc x = 1 sin x {\displaystyle \csc x={\frac {1}{\sin x}}} Poiché il seno di un angolo è nullo quando l'angolo è pari a k p {\displaystyle k\pi } ( k {\displaystyle k} intero), la cosecante è definita sul dominio dei reali privati dei multipli interi di p {\displaystyle \pi } .

