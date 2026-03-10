Un oggetto come il carillon

Home / Soluzioni Cruciverba / Un oggetto come il carillon

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un oggetto come il carillon' è 'Scatola Musicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCATOLA MUSICALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un oggetto come il carillon" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un oggetto come il carillon". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Scatola Musicale? Una scatola musicale è un piccolo contenitore che racchiude un meccanismo studiato per riprodurre melodie quando viene attivato. Spesso decorata con disegni e materiali pregiati, questa creazione artigianale o industriale emette suoni armoniosi, portando gioia e nostalgia a chi la ascolta. La musica viene generata grazie a un cilindro o a un disco che, muovendosi, aziona delle bacchette o punte, facendo vibrare delle lamelle o campanelli. È un oggetto che unisce estetica e suono in modo affascinante.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un oggetto come il carillon nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Scatola Musicale

La soluzione associata alla definizione "Un oggetto come il carillon" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un oggetto come il carillon" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Scatola Musicale:

S Savona C Como A Ancona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona M Milano U Udine S Savona I Imola C Como A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un oggetto come il carillon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il rumore di un oggetto che cadeOggetto portafortunaFatto oggetto di stimaOggetto di distruzioneÈ oggetto di adorazione