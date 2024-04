La Soluzione ♚ È oggetto di adorazione La definizione e la soluzione di 5 lettere: È oggetto di adorazione. IDOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E oggetto di adorazione: Il termine idolo è una voce dotta che deriva dal latino idolu(m), a sua volta dal greco ed (éidolon) "figura", "simulacro", derivante da "ed" (eidos) "forma", "aspetto". Tale termine ha assunto una valenza polisemantica. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine idolo è una voce dotta che deriva dal latino idolu(m), a sua volta dal greco ed (éidolon) "figura", "simulacro", derivante da "ed" (eidos) "forma", "aspetto". Tale termine ha assunto una valenza polisemantica. idolo ( approfondimento) m sing (pl.: idoli) statua, ma anche immagine oppure oggetto, di una divinità ritenuta simulacro divino, quindi solitamente costruiti da alcuni uomini che paradossalmente li vogliono credere come Dio, e di conseguenza adorati e venerati, appunto pur se costruiti da loro stessi tra Dio, a cui si deve il culto poiché onnipotente e creatore, gli idoli, che sono oggetti inanimati senza alcun potere né volontà, la netta differenza consiste per esempio nella vita donata e nella provvidenza governata (senso figurato) personaggio celebre osannato oppure oggetto molto ambito in modo spropositato il denaro è l'idolo degli avari e degli avidi (filosofia) concetti dominanti nei quali Bacone vedeva l'origine degli errori e pregiudizi nella realtà Idoli di Bacone Sillabazione ì | do | lo Pronuncia IPA: /'idolo/ Etimologia / Derivazione dal latino idolum a sua volta derivante dal greco ed cioè idolo Sinonimi feticcio, simulacro, totem, divinità, dio

( senso figurato ) amore, ideale, modello, sogno, mito

amore, ideale, modello, sogno, mito (letterario) immagine

immagine fissazione, passione Parole derivate idolatria Alterati (diminutivo) idoletto, idolino Altre Definizioni con idolo; oggetto; adorazione; Lo è un cantante per i suoi fan più scatenati; Il simulacro dello stregone; Oggetto da superstiziosi; Fatto oggetto di stima; Sono oggetto di adorazione; Fanatica adorazione; Cerca altre soluzioni cruciverba

IDOLO

