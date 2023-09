Oggetto di distruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto di distruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOMBA

Significato/Curiosita : Oggetto di distruzione

Secondogenito richiese un oggetto in grado di riportare in vita i propri cari deceduti, mentre il minore optò per un mantello col potere di rendere l'utilizzatore... Della bomba atomica, basata sul principio della fissione nucleare. la bomba a fusione è un ordigno a due stadi: contiene al suo interno una bomba a fissione...