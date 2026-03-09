La città umbra con importanti acciaierie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La città umbra con importanti acciaierie' è 'Terni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città umbra con importanti acciaierie" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città umbra con importanti acciaierie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Terni? Terni è una città situata in Umbria, conosciuta per essere un importante centro industriale. La presenza di grandi acciaierie ha contribuito allo sviluppo economico e alla crescita della zona, rendendola un punto di riferimento nel settore metallurgico. La città ospita impianti moderni e rappresenta un esempio di come l'industria possa influenzare positivamente il territorio. Terni si distingue anche per il suo patrimonio storico e culturale, che arricchisce l'identità locale.

Se la definizione "La città umbra con importanti acciaierie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città umbra con importanti acciaierie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Terni:

T Torino E Empoli R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città umbra con importanti acciaierie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

