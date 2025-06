La città di san Valentino nei cruciverba: la soluzione è Terni

TERNI

Curiosità e Significato... La parola Terni è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Terni.

Perché la soluzione è Terni? La città di San Valentino fa riferimento a Terni, città italiana famosa per essere il luogo di nascita del santo patrizio e per il suo legame con la festa degli innamorati. Questo nome simbolico richiama l’amore e i sentimenti romantici, rendendo Terni un punto di riferimento speciale per chi cerca un significato profondo legato alla passione e all’affetto.

