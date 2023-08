Ricaricava la batteria dell automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricaricava la batteria dell automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La dinamo è un dispositivo meccanico che converte l'energia cinetica in energia elettrica. Utilizzata principalmente in passato per ricaricare la batteria delle automobili, la dinamo sfruttava il movimento rotatorio del motore per generare corrente elettrica. Questa corrente veniva quindi utilizzata per alimentare il sistema elettrico dell'auto e ricaricare la batteria. Nel corso degli anni, le dinamo sono state sostituite dalle più efficienti e leggere alternatori, che svolgono la stessa funzione ma con una produzione di energia più stabile e maggiormente adattata alle esigenze moderne dei veicoli.

