La Soluzione ♚ Permette di fumare grazie a una batteria

La soluzione di 20 lettere per la definizione: Permette di fumare grazie a una batteria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIGARETTA ELETTRONICA

Curiosità su Permette di fumare grazie a una batteria: Soggetti che hanno intenzione di smettere di fumare (questo anche grazie al fatto che volendo è possibile controllare la dose di nicotina somministrata e scalarla... La sigaretta elettronica (chiamata anche e-cig o svapo) è un dispositivo elettronico, nato con l'obiettivo di fornire un'alternativa al consumo di tabacchi lavorati (sigarette, sigari e pipe), che ricalchi le mimiche e le percezioni sensoriali di questi ultimi, da non confondere con i prodotti a tabacco riscaldato non bruciato (che si differenziano dalle sigarette tradizionali per il fatto che il tabacco non brucia, ma si scalda).

Altre Definizioni con sigaretta elettronica; permette; fumare; grazie; batteria;