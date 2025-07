Un mobile con le ante nei cruciverba: la soluzione è Armadio

ARMADIO

Curiosità e Significato di Armadio

Perché la soluzione è Armadio? Un armadio è un mobile dotato di ante che si aprono per nascondere o mostrare gli indumenti e gli oggetti al suo interno. È un elemento essenziale in ogni casa, pensato per organizzare e custodire vestiti, accessori e altri oggetti, mantenendo gli ambienti ordinati e funzionali. In poche parole, l'armadio è il grande alleato per tenere tutto a portata di mano e in ordine.

Come si scrive la soluzione Armadio

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O V C A A A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAROVANA" CAROVANA

