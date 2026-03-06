Isola campana colpita da un sisma nel 2017

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Isola campana colpita da un sisma nel 2017' è 'Ischia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISCHIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Isola campana colpita da un sisma nel 2017" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Isola campana colpita da un sisma nel 2017". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ischia? Nel 2017, questa isola del Golfo di Napoli ha subito un violento terremoto che ha causato ingenti danni alle strutture e messo in allerta la popolazione locale. Il sisma ha messo in evidenza la vulnerabilità del territorio e la necessità di interventi di protezione e ricostruzione. La comunità ha reagito con forza, impegnandosi nel recupero e nella ripresa delle attività quotidiane. La memoria di quell’evento rimane impressa nella storia dell’isola.

Se la definizione "Isola campana colpita da un sisma nel 2017" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Isola campana colpita da un sisma nel 2017" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ischia:

I Imola S Savona C Como H Hotel I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Isola campana colpita da un sisma nel 2017" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

