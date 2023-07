Colpita da un sisma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpita da un sisma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TERREMOTATA

Significato/Curiosita : Colpita da un sisma

1976 (soprannominato dai locali orcolat, orcaccio in lingua friulana) fu un sisma di magnitudo 6.5 della scala richter che colpì il friuli, e i territori... Beneficenza, tenutosi presso lo stadio san siro di milano, in favore dei terremotati. in questo periodo fiorella inizia l'attività collaborativa con noemi...