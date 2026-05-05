Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana' è 'Cappello Del Vescovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAPPELLO DEL VESCOVO
Perché la soluzione è Cappello Del Vescovo? Il cappello del vescovo è un oggetto di forma distintiva che ricorda un peperoncino dalla caratteristica forma a campana. Questa somiglianza si nota nella sua struttura arrotondata e leggermente allargata in cima, simile a un frutto piccante e curvato. L'analogia tra le due immagini aiuta a comprendere visivamente l'aspetto di questo cappello religioso, che ha un ruolo importante nelle cerimonie e nei riti ecclesiastici. La forma particolare ne sottolinea l'importanza simbolica all'interno della liturgia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Cappello Del Vescovo
Quando la definizione "Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana" conferma che la soluzione 'Cappello Del Vescovo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 18 lettere della soluzione Cappello Del Vescovo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un peperoncino dalla caratteristica forma a campana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cappello Del Vescovo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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